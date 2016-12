Fivimart chính thức khai màn Lễ hội hàng Nhật

Nhiều sản phẩm thực phẩm và gia dụng Nhật Bản được giảm giá tới 50% tại Lễ hội.

Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến 2 tuần lễ náo nhiệt với nhiều hoạt động khuyến mại giảm giá hấp dẫn, cũng như các chương trình hoạt náo sôi động đến người tiêu dùng. Chương trình sẽ giảm giá sốc tới 50% với nhiều sản phẩm thực phẩm và gia dụng Nhật Bản.

Từ ngày 20-24/12, khách hàng có hóa đơn mua hàng từ 600.000 đồng trở lên trong đó có bất kỳ sản phẩm nào đến từ Nhật Bản sẽ được tặng 1 gói mỳ udon/somen Menbakutei Nhật Bản trị giá 29.900 đồng.

Táo nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản được nhiều người tiêu dùng Việt ưa thích và lựa chọn.

Trong chương trình Lễ hội hàng Nhật Bản, Fivimart cũng giới thiệu tới ngươi tiêu dùng Việt Nam sản phẩm táo Aomori đến từ Nhật Bản, đây là năm thứ 2 sản phẩm này được Fivimart đem đến cho người tiêu dùng. Sản phẩm táo Nhật Bản nổi tiếng về chất lượng, hương vị, độ an toàn cũng như màu sắc, chắn chắn sẽ làm hài lòng người tiêu dùng Việt. Để tri ân khách hàng, trong 4 ngày cuối tuần 24/12, 25/12, 31/12/2016 và 1/1/2017, khách hàng có hóa đơn từ 300.000 trở lên sẽ được tặng 1 coupon táo Nhật Bản trị giá 20.000 đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng là hội viên của Fivimart được mua cá thu đao Sanma Neumura nhập khẩu trực tiếp từ Hokkaido Nhật Bản với giá giảm 30% từ 21.000 đồng/con xuống còn 14.900 đồng/con.

Cũng trong thời gian diễn ra Lễ hội, siêu thị Fivimart cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa ẩm thực Nhật qua việc dùng thử sản phẩm, hoặc các buổi hướng dẫn cách gói quà Nhật Bản, các chương trình hoạt náo trên fanpage...

Lễ công bố Lễ hội hàng Nhật Bản tại hệ thống siêu thị Fivimart diễn ra sáng 20/12.

Với tiêu chí "Đặt quyền lợi của khách hàng lên trên tất cả", Công ty CP Nhất Nam - Hệ thống siêu thị Fivimart luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho khách hàng những sản phẩm an tâm, an toàn. Trong nhiều năm qua, ngoài việc tập trung khai thác và phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, hệ thống siêu thị Fivimart đã không ngừng đa dạng hóa và làm phong phú thêm nguồn hàng bằng các sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến từ Nhật Bản.

Các siêu thị Fivimart đều có khu vực trưng bày hàng Nhật Bản riêng biệt với các sản phẩm đặc trưng của đất nước mặt trời mọc như sushi, mỳ tươi udon, mỳ ăn liền không chiên, bột trà xanh, nước tương Nhật Bản, cá thu đao Nhật Bản, táo Aomori... Các sản phẩm đều được Công ty TNHH xuất nhập khẩu TCT, Công ty Aeon TopValu Vietnam nhập khẩu trực tiếp cho Fivimart.

Phát biểu tại buổi lễ công bố Lễ hội hàng Nhật Bản tại hệ thống siêu thị Fivimart diễn ra sáng nay (20/12) tại Hà Nội, bà Vũ Thị Hậu - Phó tổng giám đốc Công ty CP Nhất Nam cho biết, Fivimart hướng đến mục tiêu sẽ có 50 siêu thị vào năm 2019, phấn đấu đứng trong Top 5 nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam, và trở thành nhà bán lẻ lớn nhất tại Hà Nội.

(NQ)