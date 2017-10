Tăng cường nhận thức về an toàn trên Internet với Goondus

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trang web Goondus Awards sẽ đăng tải các bài thi ẩn danh, làm nổi bật những sự cố có thật đã dẫn đến nhiều rủi ro từ những hành vi sử dụng Internet thiếu cảnh giác.

Giải thưởng Goondus giới thiệu một loạt các câu chuyện, từ các sự kiện hài hước đến các hành động thiếu khôn ngoan và đáng buồn liên quan đến việc mất tiền hoặc mất danh tiếng. Chiến dịch hoạt động như một sáng kiến nâng cao nhận thức về an ninh mạng trong một hình thức hấp dẫn thông qua việc chia sẻ các câu chuyện cá nhân.

“Chúng tôi muốn phổ cập cho mọi người về các hành vi Internet an toàn hơn và để giới thiệu những ví dụ thực tế về những sai lầm dẫn tới một số hình thức mất mát hoặc thiệt hại. Tuy một vài câu chuyện có thể hài hước, nhưng hậu quả và thiệt hại là có thực và trong một số trường hợp còn rất nghiêm trọng. Vì các bài tham gia đều được ẩn danh, chúng tôi khuyến khích một chiến dịch dẫn dắt bởi cộng đồng để chuyển tải thông điệp rằng chỉ những thói quen an toàn mới làm cho Internet trở nên an toàn hơn với người dùng”, bà Sylvia Ng, Giám đốc điều hành Kaspersky Lab khu vực Đông Nam Á cho biết...

Theo bà Sylvia Ng, với việc dễ dàng truy cập Internet, người dùng đã phát triển một cảm giác tự mãn hoặc thậm chí là khá ngây thơ trong cuộc sống số hàng ngày, tự biến họ thành nạn nhân tiềm năng của tội phạm mạng. Giải thưởng Goondus nhằm mục đích nhắc nhở người dùng rằng họ không hoàn toàn an toàn với tội phạm mạng và họ cần phải cảnh giác khi sử dụng Internet để tự bảo vệ mình.

Một ví dụ điển hình của một câu chuyện có thể xảy ra cho bất cứ ai là một trong hai người bạn sử dụng iTune nạp thẻ đã bị lừa bịp thông qua lừa đảo đánh cắp nhận dạng khéo léo. Chỉ khi một trong số bạn bè bị móc túi khoảng 200 USD thì cô ấy mới phát hiện ra rằng, bạn mình chưa bao giờ nhờ nạp tiền! Thực tế là hành vi trộm nhận dạng có thể xảy ra và dẫn đến mất mát về tài chính đã làm xáo trộn và gây sốc cho các cá nhân trong ví dụ này.

Được biết, các tiêu chí cho bài dự thi là chúng phải dựa trên các sự kiện thực tế dẫn đến tổn thất vật chất hoặc phi vật chất liên quan đến việc sử dụng Internet. Các câu chuyện thắng cuộc sẽ được lựa chọn bởi ban giám khảo và người tham gia sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp như máy tính bảng, Ipad Mini… Trang web cũng có nhiều bí quyết và lời khuyên từ các chuyên gia bảo mật và những giải thích về các loại lừa đảo khác nhau ví dụ như lừa đảo tình dục trên Internet, gian lận lừa đảo… để thông báo cho người dùng.

Để gửi một câu chuyện, người tham gia cần điền thông tin yêu cầu như tên, địa chỉ email và số liên lạc của bạn, cùng với kiểu lừa đảo, tựa đề và câu chuyện đầy đủ trong trang web. Phần "Tips" của trang web có các bài từ blog của Kaspersky Lab và được phân loại dựa trên các vấn đề và hình thức lừa đảo được nêu bật trong trang web. Nội dung này phục vụ để tư vấn cho người dùng về cách ngăn ngừa sự cố như vậy xảy ra. Truy cập vào trang web giải thưởng Goondus tại link http://goondusawards.com...

(GN)