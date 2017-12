Tham vấn tác động EVFTA đối với nền kinh tế Việt Nam

Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) đã chính thức kết thúc đàm phán năm 2015 và đang trong quá trình chuẩn bị cho việc ký kết và thực thi. Với tính toàn diện và được đánh giá là Hiệp định có chất lượng cao, phạm vi cam kết rộng, EVFTA được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ, nhờ đó đẩy mạnh năng suất và tăng đầu ra trong nhiều ngành sản xuất. Nghiên cứu ban đầu về "Đánh giá tác động dài hạn của Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam" năm 2014 cho thấy EVFTA đem lại những lợi ích bền vững cho cả hai bên.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho biết, trước đây chúng ta đã có nghiên cứu về những tác động của Hiệp định, tuy nhiên thời điểm đó vẫn chưa có thông tin đầy đủ và Hiệp định vẫn trong quá trình đàm phán nên việc đánh giá tác động vẫn chỉ dừng lại ở mức thu thập thông tin có sẵn. Thời điểm này, các bên đã hoàn thành xong việc ký kết nên chúng tôi tiếp tục thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động đến nền kinh tế Việt Nam, các ngành, các đối tượng không chỉ là doanh nghiệp mà còn là các cơ quan Nhà nước trong quá trình thực thi Hiệp định. Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin tổng quát về Hiệp định EVFTA và kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương và Dự án Hỗ trợ Chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu.

Báo cáo nghiên cứu cập nhật lần này củng cố thêm nhận định Việt Nam và EU là những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng. Xét về tác động tổng thể, các diễn giả tại Hội thảo tiếp tục khẳng định EVFTA sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho Việt Nam. So với kịch bản không có EVFTA, kết quả mô phỏng cho thấy phúc lợi thu được đối với Việt Nam là 3,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, và 7,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Xét về thu nhập quốc dân, kinh tế Việt Nam kỳ vọng tăng 2,5% vào năm 2020 và 4,6% vào năm 2030. Những nhân tố đóng góp chính vào lợi ích thu được này bao gồm: tỷ lệ thương mại trên GDP của Việt Nam tương đối cao nên bất kỳ lợi ích thu được nào đều mang lại tác động đáng kể đến GDP và thu nhập quốc dân; tỷ trọng thương mại của Việt Nam với EU cao hơn so với các đối tác trong FTA ASEAN; tỷ lệ bảo hộ tương đối cao đối với một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam (như dệt may, da giày và thủy sản) và một số phân ngành nên dỡ bỏ những rào cản này cũng mang lại lợi ích cho Việt Nam.

Tại Hội thảo, ông Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại nhấn mạnh, FTA Việt Nam - EU càng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định TPP. Ông phân tích, khi chưa có FTA Việt Nam - EU, EU có 28 thành viên đã là nhà đầu tư thuộc top đầu của Việt Nam. Với cam kết mở cửa thị trường sâu rộng về đầu tư cả vào lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất, lại được ràng buộc bởi những cam kết về bảo hộ sở hữu trí tuệ, FTA Việt Nam - EU sẽ tạo động lực mới cho việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp EU vào Việt Nam. Hơn nữa, với mức cắt giảm thuế theo nguyên tắc 7/10, EU sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam tối đa trong vòng 7 năm theo lộ trình xóa bỏ ngay, xóa sau 3 năm, sau 5 năm, và sau 7 năm. Việt Nam sẽ xóa bỏ hoàn toàn sau 10 năm với các lộ trình xóa bỏ ngay, xóa bỏ sau 3 năm, sau 5 năm, sau 7 năm và sau 10 năm.

Trong thực tế đàm phán, một số dòng thuế của cả hai bên có lộ trình dài hơn, tuy nhiên EU vẫn là bên có lộ trình loại bỏ nhanh hơn, trong đó có nhiều sản phẩm là thế mạnh XK của Việt Nam được loại bỏ hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực hoặc với lộ trình ngắn. Điều này sẽ tạo xung lực mới cho XK của Việt Nam vào thị trường các thành viên EU.

Cũng tại Hội thảo, các diễn giả cũng phân tích những tác động đến các phân ngành chính và một số ngành Việt Nam được hưởng lợi trực tiếp bao gồm chế biến thực phẩm (cả thủy sản), gạo, rau quả, dệt may, da giày, điện tử, máy móc và thiết bị và một số phân ngành dịch vụ (thông tin, giao thông vận tải,…). Tác động đối với các phân ngành sẽ tích cực hơn nếu Việt Nam thực hiện cải cách trong nước và dỡ bỏ các rào cản kỹ thuật đối với việc nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ nước ngoài.

Hội thảo cũng khẳng định EVFTA mang lại nhiều cơ hội để Việt Nam mở rộng xuất khẩu và tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua các hình thức khác nhau như dỡ bỏ thuế quan, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn, cải thiện quy tắc xuất xứ và chứng nhận xuất xứ, cải thiện môi trường tạo thuận lợi thương mại và hỗ trợ kỹ thuật tăng cường nhận thức và áp dụng những tiêu chuẩn của thị trường EU.

Bên cạnh đó, để đạt được tiêu chuẩn chất lượng ngặt nghèo của EU và nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua tăng thêm hàm lượng giá trị gia tăng và hàm lượng chế biến trong hàng xuất khẩu, nghiên cứu nhận định Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số thách thức. Chi phí điều chỉnh là không lớn và EVFTA có tác động tích cực đến giảm nghèo; tuy nhiên, phân phối thu nhập có chiều hướng xấu hơn. Gia tăng thu nhập quốc dẫn giúp cải thiện tiền lương thực tế cho hầu hết các loại hình lao động, với ước tính cao hơn 4-5%. Mức tăng thu nhập lớn nhất được kỳ vọng đối với cả lao động nam và nữ trong ngành da giày, dịch vụ kinh doanh khác, và lĩnh vực vận chuyển hàng không. Ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường được coi là không đáng kể.

Hội thảo " Tham vấn về các tác động của Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam đối với nền kinh tế Việt Nam " đã thu hút sự tham gia của các đại biểu đến từ nhiều cơ quan bộ ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội ngành nghề, các nước thành viên EU và cơ quan truyền thông. Hội thảo cũng là cơ hội để trao đổi, thảo luận những đánh giá, cập nhật về tác động của EVFTA đối với tổng thể và các phân ngành kinh tế Việt Nam. Qua đó, nhận định những cơ hội cũng như các định hướng và giải pháp xử lý ứng phó với những thách thức nhằm tối đa hóa lợi ích mà EVFTA mang lại.

(Thu Hằng)