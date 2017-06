Hướng dẫn giao dịch chứng khoán phái sinh

Ngày 24/3/2017, Sở GDCK Hà Nội đã ban hành Quy chế niêm yết và giao dịch hợp đồng tương lai tại Sở GDCK Hà Nội với một số nội dung chính như sau: Niêm yết và hủy niêm yết hợp đồng tương lai Hai sản phẩm phái sinh được đưa vào giao dịch đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ. Mẫu hợp đồng tương lai do Sở GDCK Hà Nội quy định, tối thiểu bao gồm các điều khoản cơ bản quy định về hợp đồng, phương thức giao dịch và thanh toán hợp đồng. Mỗi hợp đồng tương lai có một mã giao dịch khác nhau trong đó chỉ rõ loại tài sản cơ sở và thời gian đáo hạn. Tài sản cơ sở của hợp đồng tương lai là các chỉ số cổ phiếu và trái phiếu giảđịnh cóđặc điểm như một trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tại thời điểm chuyển giao vật chất, trái phiếu Chính phủ sẽ được tính theo hệ số chuyển đổi (là tỷ lệ hoán đổi trái phiếu cơ sở sang trái phiếu chuyển giao tại mức lãi suất danh nghĩa của trái phiếu giả định của HĐTL TPCP tại ngày thanh toán cuối cùng của hợp đồng.) Khác với cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành, hợp đồng tương lai do Sở GDCK Hà Nội xây dựng và niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội. Khi một hợp đồng tương lai đáo hạn, Sở GDCK Hà Nội sẽ niêm yết hợp đồng tương lai mới của cùng một loại tài sản cơ sở vào ngày giao dịch ngay sau ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng đáo hạn gần nhất. Quy mô hợp đồng được xác định bằng điểm chỉ số cổ phiếu hoặc mệnh giá trái phiếu Chính phủ nhân với hệ số nhân hợp đồng, do đó, hệ số nhân là nội dung quan trọng nhất trong hợp đồng mẫu. Hệ số nhân hợp đồng được Sở GDCK Hà Nội xác định tùy theo từng mẫu hợp đồng. Việc hủy niêm yết hợp đồng tương lai được thực hiện trong các trường hợp: khi hợp đồng đáo hạn, khi chỉ số cổ phiếu không còn được sử dụng làm tài sản cơ sở hoặc khi HNX xét thấy mẫu hợp đồng tương lai không còn phù hợp với điều kiện thị trường. Giao dịch hợp đồng tương lai Nhàđầu tư thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BTC và các văn bản liên quan. Nhàđầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai theo quy định tại Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong trường hợp thị trường biến động mạnh gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhàđầu tư, Sở GDCK Hà Nội có thểáp dụng các biện pháp đểổn định thị trường và bảo vệ nhàđầu tư hoặc áp dụng cơ chế tạm ngừng giao dịch tự động. Sở GDCK sẽ thông báo biện pháp và thời điểm áp dụng.