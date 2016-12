Các báo ngành Tài chính ngày 23/12/2016

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Bộ Tài chính tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017: Để tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Chỉ thị số 06 ngày 19/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Thủ tướng quyết định hỗ trợ Bình Định 80 tỷ và 2.000 tấn gạo: Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt nặng nề vừa qua trên địa bàn, Thủ tướng nhất trí bổ sung thêm 80 tỷ đồng để tỉnh có thêm khoản dự phòng ngân sách phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai cũng như đồng ý cấp phát thêm 2.000 tấn gạo cho tỉnh để hỗ trợ người dân ăn Tết. Sau khi dành buổi sáng để thị sát, nắm tình hình mưa lũ và thăm hỏi bà con ở các thôn An Xuyên 3, Luật Lễ, chiều 21/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định để có những quyết sách khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Cục Hải quan TPHCM: Một tuần phát hiện 28 vụ vi phạm: Theo báo cáo nhanh của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, chỉ trong 7 ngày, từ ngày 8 đến ngày 14/12, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản 28 vụ vi phạm hành chính về hải quan. Trong đó, 2 vụ vận chuyển trái phép, 1 vụ gian lận thương mại, còn lại 25 vụ vi phạm thủ tục hải quan. Các lỗi vi phạm chủ yếu là khai sai về số lượng, mã số thuế, chủng loại, trị giá, giả mạo hồ sơ, chứng từ; sản phẩm động vật hoang dã... Tổng giá trị hàng hóa vi phạm khoảng 2,6 tỷ đồng. Tuần trước đó, đơn vị cũng phát hiện và lập biên bản 36 vụ vi phạm với trị giá hàng vi phạm 94,8 tỷ đồng. Còn tính từ đầu năm, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện và lập biên bản 1.436 vụ vi phạm, tổng giá trị hàng hóa đạt khoảng 637 tỷ đồng.

Gia hạn thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử: Mới đây, thừa quỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký quyết định (2660/QĐ-BTC) gia hạn việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, từ ngày 1/1/2017 đến khi có các quyết định mới. Theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015, Tổng cục Thuế áp dụng thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 6/2015 đến hết tháng 12/2016. Thực hiện thí điểm hóa đơn GTGT điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế có nhiều điểm ưu việt so với các loại hóa đơn giấy trước đây (kể cả hóa đơn tự in, đặt in). HĐĐT được đánh giá là giải pháp có tính khả thi cao trong việc ngăn chặn tình trạng in, phát hành, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Đồng thời, đây cũng là giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

NHNN: Gói 30 nghìn tỷ sẽ hoàn tất giải ngân vào ngày 31/12: Ngày 22/12, NHNN phát đi thông tin về kết quả triển khai Chương trình 30.000 tỷ đồng. Theo đó, NHNN cho biết, đến 30/11/2016, Chương trình đã giải ngân 29.239 tỷ đồng, dư nợ là 24.166 tỷ đồng. Dự kiến đến 31/12 sẽ giải ngân đạt khoảng 30.000 tỷ đồng. Thông tin của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Với nỗ lực của ngành ngân hàng, chương trình đã đạt được những kết quả tích cực như: Chính sách đã phát huy tác dụng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ giúp thị trường bất động sản hồi phục, giảm hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đóng góp vào sự khởi sắc của nền kinh tế trong thời gian qua. Đồng thời chương trình đã tạo điều kiện cho trên 50 ngàn cá nhân, hộ gia đình khó khăn về nhà ở cải thiện về chỗ ở…

TP. Hồ Chí Minh: Thu giữ hàng trăm thùng linh kiện xe gắn máy: Ngày 22 /12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu- Bộ Công an, phối hợp với Chi cục quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Tân Phú, phát hiện hàng trăm thùng linh kiện xe gắn máy không rõ nguồn gốc. Sau một thời gian dài điều tra, theo dõi, trưa ngày 22/12, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hai cơ sở kinh doanh tại địa chỉ 14 Phạm Văn Xảo và 228 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm linh kiện chuyên dùng cho xe gắn máy như lốc máy, khung sườn, giảm xóc, máy móc thiết bị để tân trang lại xe và nhiều xe máy hiệu Suzuki Sport không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ mua bán.

Đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia đối với lĩnh vực hàng không và đường bộ: Là đơn vị tích cực và có nhiều kết quả rõ nét trong triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW) thời gian qua, tuy nhiên trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, hiện Bộ cũng gặp phải không ít khó khăn trong khâu đẩy mạnh triển khai NSW. Đó là các yếu tố pháp lý khi chuyển từ thực hiện hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử. Các quy định pháp lý hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc quy định thực hiện và giải quyết các thủ tục hành chính bằng giấy mà chưa có nhiều các quy định về việc thực hiện bằng phương thức điện tử. Một trong những yếu tố cũng cần xem xét đó là sử dụng các dữ liệu đã có trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính mà không yêu cầu người dân, DN xuất trình bản giấy. Hiện nay, Bộ GTVT đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các hành lang pháp lý này như Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua NSW.

Trích 165 tỷ đồng hỗ trợ 8 địa phương khắc phục thiệt hại mưa bão: Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 4, số 7 và mưa lũ miền Trung từ ngày 13 đến 18-10-2016. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định trích 165 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để hỗ trợ 8 địa phương (Thanh Hóa 10 tỷ đồng, Nghệ An 45 tỷ đồng, Hà Tĩnh 30 tỷ đồng, Quảng Bình 35 tỷ đồng, Quảng Trị 15 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 10 tỷ đồng, Quảng Nam 10 tỷ đồng, Quảng Ninh 10 tỷ đồng) thực hiện hỗ trợ dân sinh và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu như đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành; báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao dự toán bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 2016: Thủ tướng Chính phủ vừa giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dự toán bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện dự toán bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công.

Phát hiện nhiều “hàng hiệu” rởm: Hàng chục sản phẩm túi xách, giầy giả mạo các nhãn hiệu: Chanel, Louis vuiton, Adidas vừa bị lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh phát hiện bắt giữ. Theo tin từ bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quảng Ninh, ngày 22-12, Đội Quản lý thị trường số 14 đồng loạt kiểm tra 3 điểm kinh doanh túi, mũ tại địa bàn chợ Hạ Long 2, Yết Kiêu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh. Tại đây, lực lượng đã phát hiện các cửa hàng kinh doanh hàng “rởm” gồm: 8 chiếc túi giả nhãn hiệu Chanel, 12 đôi giầy giả nhãn hiệu Louis vuiton; 11 đôi giầy giả nhãn hiệu Adidas. Đội Quản lý thị trường số 14 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 14 triệu đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm.

