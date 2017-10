Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 229,14 tỷ đồng từ hoạt động chống buôn lậu

Một số vụ điển hình như:

- Ngày 17/8/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, kiểm soát phát hiện 01 đối tượng quốc tịch Đài Loan, xuất cảnh từ TP. Hồ Chí Minh đi Kaohsiung trên chuyến bay VJ886. Qua soi chiếu hành lý, phát hiện 02 kiện có chứa 98 món quân trang, quân dụng các loại.

- Ngày 18/8/2017, Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực Miền Nam (Hải đội 3) – Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với P6-C74 – Bộ Công an phát hiện tàu TRADEWIN OCEAN và tàu Mỹ Hưng 09 đang sang mạn xăng dầu trái phép, số lượng 1.970.000 lít xăng A92 (tương đương 1.970 m3 xăng A92) được ghi trên phiếu xuất kho. Trong khi đó số lượng ước tính trên tàu thực tế chỉ khoảng hơn 500 m3 xăng A92 đã được bơm toàn bộ sang tàu Mỹ Hưng 09.

- Ngày 22/8/2017, qua kiểm tra phương tiện vận tải, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cẩm Phả - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát hiện 01 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ. Hàng hóa vi phạm gồm: 70,72 tấn than cám.

- Ngày 23/08/2017, Chi cục Hải quan CKQT Sân bay Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường kiểm tra hành khách nhập cảnh phát hiện 01 đối tượng từ Dubai về Tp. HCM có hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm từ động vật hoang dã. Tang vật gồm: 07 răng nanh của loài báo Gê-pa (Acinonyx jubatus); 58 răng nanh của loài báo Hoa mai Châu Phi (Panthera pardus); 08 vuốt sư tử châu Phi (Panthera leo).

- Ngày 25/8/2017, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành làm thủ tục cho lô hàng quà biếu nhập khẩu gồm 10 kiện = 98 kg. Qua công tác soi chiếu, có dấu hiệu bất thường, tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng, phát hiện 02 hộp bột dinh dưỡng bên trong có 02 túi nylon chứa tinh thể rắn, màu trắng ( tổng trọng lượng khoảng 400 gram). Kết quả giám định số tinh thể màu trắng là ma tuý loại Methamphetamine.

- Ngày 28/08/2017, Chi cục Hải quan sân bay (nhà ga T2) – Cục Hải quan Tp. Hà Nội kiểm tra hành lý xuất cảnh phát hiện 01 đối tượng mang 02 miếng kim loại màu vàng = 360 gram (nghi là vàng).

- Ngày 06/9/2017, Đội KSPC Ma túy - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp: Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo; Phòng PC47 - Công an tỉnh Hà Tĩnh; Công an huyện Hương Sơn qua theo dõi đã phát hiện01 đối tượng có hành vi vận chuyển chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.Tang vật thu giữ gồm: 10 gói nghi là ma túy dạng đá, trong lượng khoảng 10 kg.

- Ngày 6/9/2017, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 –chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74), phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Hồ Chí Minh (PC46), Trạm Biên phòng cảng Nhà Rồng, tiến hành khám 02 congtainer có dấu hiệu nghi vấn cửa Công ty TNHH Empire-Group, theo khai báo là nhựa đường đóng phuy (hàng mới 100%). Kết quả khám xét phát hiện 13 thùng phuy chứa mẫu vật nghi là ngà voi được cất dấu tinh vi bên dưới là các mẫu vật nghi ngà voi được trộn lẫn với mùn cưa, lớp trên được phủ sáp và nhựa đường, tổng cộng: 449 khúc mẫu vật có dính nhựa đường, mùn cưa, sáp nghi ngà voi, trọng lượng 1.346 kg và 01 bao chứa 130 cái vòng đeo tay nghi làm bằng ngà voi, trọng lượng 10 kg.

- Ngày 12/9/2017 Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh – Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện 01 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển mặt hàng trứng gia cầm Trung quốc. Hàng hóa vi phạm gồm: 5.400 quả không có giấy tờ hợp pháp.

- Ngày 12/9/2017, Đội kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Hạnh Dịch thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Đội CSGT 148- Phòng PC67 Công an tỉnh Nghệ An bằng biện pháp nghiệp vụ phát hiện 01 đối tượng có hành vi cất giấu ma túy trái phép. Tang vật thu giữ gồm: 2.400 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp.

P.An