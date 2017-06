Thu ngân sách hơn 71 tỷ đồng từ chống buôn lậu

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cơ quan hải quan khởi tố 03 vụ (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh), chuyển cơ quan khác khởi tố 14 vụ. Lũy kế từ 15/12/2016 đến 15/4/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ 5.838 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 928 tỷ 467 triệu đồng; số thu NSNN đạt hơn 126 tỷ 64 triệu đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 16 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 31 vụ.

Một số vụ việc bắt giữ điển hình

Ngày 12/5/2017, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVIII, Đội 1 Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC47) Công an Tp. Hải Phòng. Qua kiểm tra sơ bộ, hàng hóa là một loại lá khô, nghi là lá Khát (Kết quả cụ thể chờ chứng thư giám định). Đội Kiểm soát Hải quan đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 12/5/2017 tại Cảng Nam Hải Đình Vũ - Hải Phòng. Đội Kiểm soát Hải quan (chủ trì), Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III, Đội 1- Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Tp Hải Phòng, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Tổng cục Cảnh sát-Bộ Công an), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Tp. Hải Phòng) phát hiện vụ việc có dấu hiệu của hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Hàng hóa vi phạm: chất cao đặc màu đen nghi là shisha (chưa xác định cụ thể được số lượng, chủng loại, trị giá) đóng trong 29 container. Đơn vị Đang tiếp tục khám toàn bộ hàng hóa đóng trong 29 container, tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

+ Ngày 10/5/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành làm thủ tục cho lô hàng quà biếu nhập khẩu có nghi vấn. Kết quả kiểm tra: Qua kiểm tra bằng máy soi và kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu, ngoài các mặt hàng là quần áo, đồ hộp, bánh kẹo... nhập khẩu dưới hình thức quà biếu, tặng theo quy định, lô hàng còn có 10 bịch nho khô (tổng trọng lượng: 28 kgs), các bịch nho khô bên trong có chứa các túi nylon đã được đống gói chứa lá cây màu xanh, không xác định được thành phần và loại lá cây (mỗi bịch lá có trọng lượng khoảng 09 kg). Nghi ngờ đây là các mẫu vật chứa ma túy, chất gây nghiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã niêm phong, lấy mẫu để trưng cầu giám định.

Ngày 07/5/2017, qua theo dõi chuyến bay EK392 từ Dubai về TP.HCM, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã theo dõi 01 kiện hành lý ký gửi của đối tượng nhập cảnh quốc tịch Việt Nam. Qua kiểm tra thực tế, 01 kiện hành lý trên là của của đối tượng (hành trình chuyến bay đi từ Angola quá cảnh qua Dubai về TP. Hồ Chí Minh). Qua kiểm tra phát hiện: Vật phẩm nghi ngờ là sừng tê giác có tổng trọng lượng: 1.140 gram trong hành lý.

Ngày 05/05/2017, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu (C74)- Bộ Công an, Công an Quận 4-Tp.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành theo dõi lô hàng đã được Chi cục Hải quan Mộc Bài (Tây Ninh) xác nhận hoàn thành thủ tục đối với lô hàng quá cảnh sang Campuchia, đã phát hiện lô hàng đã quay ngược lại Việt Nam và được lưu trong kho riêng. Lô hàng đã được áp tải về sở công an Quận 4 để kiểm tra thực tế, qua kiểm tra sơ bộ hàng gồm 41 kiện còn nguyên đai nguyên kiên chứa 27 loại thuốc tân dược nhập lậu.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Hải đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan với C74B - Bộ Công an đã được lãnh đạo các cấp phê duyệt về việc đấu tranh với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và gian lận thương mại xảy ra tại vùng biển Trà Vinh. Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch,Tổ công tác phát hiện tàu Thanh Châu 09 có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ hợp pháp nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính tàu Thanh Châu 09. Tại thời điểm kiểm tra trên tàu có 09 thuyền viên và hàng hóa trên tàu theo khai nhận của thuyền trưởng và các thuyền viên là khoảng 600 m3 dầu DO được sang mạn trái phép từ một tàu nước ngoài. Quá trình kiểm tra thuyền trưởng và thuyền viên trên trên tàu không xuất trình được bất kỳ hồ sơ, giấy tờ gì có liên quan để chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên tàu; không có danh sách thuyền viên, không có nhật ký hàng hải, không có nhật ký máy. Tàu Thanh Châu 09 không đủ điều kiện đi biển, các thuyền viên trên tàu không đủ các chứng chỉ để đi biển. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản chứng nhận ban đầu và biên bản làm việc để ghi nhận lại toàn bộ nội dung sự việc. Tổ công tác của Hải đội 3 với C74B - Bộ Công an đã tiến hành niêm phong tất cả số hàng hóa vi phạm trên tàu Thanh Châu 09.

(PV)