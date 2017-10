Thang cuốn thế hệ TX mới cho thị trường Ấn Độ, Châu Á và Trung Đông

Ảnh minh họa.

Vào tháng 7/2016, Hitachi đã hợp nhất mảng kinh doanh thang cuốn tại Nhật Bản và Trung Quốc nhằm củng cố các nguồn lực và tăng cường hoạt động kinh doanh ở cả hai quốc gia với trụ sở chính được đặt tại khu vực kinh doanh chủ chốt của tập đoàn tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Thang cuốn thế hệ TX mới của Hitachi là dòng sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn khác nhau tại Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Á và Trung Đông. Dòng sản phẩm này thuộc khái niệm thang cuốn không phòng máy cho thị trường Châu Á và Trung Đông đã được ra mắt vào tháng 9/2016. Bên cạnh việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của Trung Quốc đối với thiết bị thang cuốn, dòng TX cũng sẽ được sản xuất theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng của Hitachi, tuân thủ theo tiêu chuẩn an toàn ở tất cả các khu vực khác. Dòng sản phẩm cũng áp dụng thiết kế chức năng dựa trên khái niệm thang cuốn dành cho các hành động vô thức của người sử dụng, với mong muốn mang lại sự thoải mái và thuận tiện cho người dùng.

Dòng sản phẩm TX mang lại sự linh hoạt trong việc lựa chọn nhiều đặc tính sản phẩm khác nhau, cũng như thiết kế xuất sắc và các tính năng an toàn, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Dòng sản phẩm này cũng tiết kiệm không gian cần thiết cho việc lắp đặt khi chiếm diện tích nhỏ hơn so với các sản phẩm hiện hành.

Hitachi sẽ bắt đầu bán dòng TX tại khu vực Đông Nam Á và các khu vực khác, và hướng tới mục tiêu nhận các đơn hàng lên tới 10.000 sản phẩm vào năm 2018 tại Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Á và Trung Đông.

Các tính năng của dòng TX: An toàn: Dòng TX mang đến nhiều tính năng an toàn mới được thiết kế với sự an toàn tối ưu cho người sử dụng. Phần bao quanh các bậc thang cao hơn 8 mm so với phần giữa để ngăn ngừa các vụ tai nạn do giày của người dùng có thể bị mắc kẹt giữa bậc thang với vách bên của thang cuốn. Dòng TX mới này cũng được trang bị bàn chải đặt tại chân của hai bên vách trái và phải để người dùng có thể biết chân của họ có tiếp xúc với các vách hai bên hay không. Một vật liệu đặc biệt được đưa vào các chỗ chiếu nghỉ tại các điểm vào và ra của thang cuốn nhằm ngăn người dùng không bị trượt ngã khi bước vào và bước ra khỏi thang cuốn.

Thiết kế: Dòng TX áp dụng thiết kế chức năng và đơn giản mang lại sự hài hòa, an toàn và thoải mái mà người dùng chưa từng được trải nghiệm khi đi thang cuốn. Ví dụ, bằng cách giảm thiểu kích thước khung kim loại của lan can thang cuốn, thiết kế của dòng TX tối đa hóa kích thước của bề mặt kính, và tạo được sự đơn giản hơn tại lối vào và lối ra (chiếu nghỉ) bằng cách giảm số lượng các khe và phần nhô ra quanh đường cong tay vịn phía dưới. Ngoài ra, với việc mở rộng không gian lắp đặt của dàn đèn cố định, dòng TX cũng cho phép có những lựa chọn ánh sáng nâng cao để chiếu sáng toàn bộ khu vực xung quanh lan can.

Tiết kiệm không gian: Bằng cách rút ngắn khoảng cách thang lên đến 150 mm, dòng TX khiến việc lắp đặt thang cuốn trong những không gian hạn chế hơn, những nơi gây trở ngại cho các thiết kế sản phẩm thông thường, trở nên khả thi hơn.

