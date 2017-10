Thêm ngân hàng nhận chuyền tiền từ Hàn Quốc qua NAPAS và KFTC

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, khách hàng thụ hưởng có tài khoản Việt Nam Đồng tại Agribank sẽ nhận được tiền gửi từ 10 ngân hàng Hàn Quốc là thành viên của KFTC chuyển về Việt Nam gồm: KBKookmin, KEBHana, Woori, NongHyup, Deagu, Busan, Kyoungnam, Jeonbuk, Gwangju, Jeru.

Agribank là ngân hàng thành viên thứ 4 của NAPAS cùng với 3 ngân hàng Vietinbank, ABBank và GPBank cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh liên quốc gia với chiều nhận tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam qua kết nối hệ thống chuyển mạch giữa NAPAS và KFTC.

Với kết quả hợp tác này, khách hàng tại Hàn Quốc có thể đến quầy giao dịch của 10 ngân hàng thành viên KFTC để thực hiện chuyển tiền tới tài khoản Việt Nam Đồng của người nhận tại Việt Nam thuộc 4 ngân hàng Agribank, Vietinbank, ABBank và GPBank. Ngay sau khi người gửi hoàn tất giao dịch, người nhận sẽ nhận được tiền ngay lập tức. Đây là dịch vụ chuyển tiền nhanh liên quốc gia trực tiếp với mức phí hợp lý, an toàn do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ, khách hàng có thể tiết kiệm tối đa 28,000 won (tương đương 25 USD) so với các hình thức chuyển tiền liên quốc gia trực tiếp khác.

Hạn mức chuyển tiền áp dụng đối với dịch vụ chuyển tiền liên quốc gia là 2.000 USD/lần với ngân hàng thụ hưởng là Agribank, 5.000 USD/lần với ngân hàng thụ hưởng là Vietinbank, ABBank, GPBank.

Theo thống kê của Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), tính đến hết tháng 12/2016, hiện có khoảng 40.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Việc triển khai thành công dịch vụ chuyển tiền liên quốc gia giữa Hàn Quốc về Việt Nam thông qua kết nối chuyển mạch tài chính giữa KFTC và NAPAS sẽ góp phần tạo thuận tiện cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc dễ dàng chuyển tiền về cho thân nhân một cách hợp pháp, an toàn, chính xác và nhanh chóng.

PV