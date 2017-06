Huawei giới thiệu giải pháp Thành phố An toàn eLTE cho an ninh công cộng

Sự phát triển kinh tế đô thị nhanh và mức sống đô thị ngày càng tăng cao đồng nghĩa với việc bảo vệ an toàn người dân và tài sản của họ một cách hiệu quả là một thách thức ngày càng tăng đối với các cơ quan chính phủ trong việc quản lý thành phố, quản lý sự kiện và kiểm soát các tình huống khẩn cấp. Các mạng truyền thông băng hẹp truyền thống với dịch vụ thoại cơ bản sẽ là không đủ để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống mạng trong tương lai.

Giải pháp eLTE SafeCity của Huawei sẽ giải quyết những thách thức này. Giải pháp này bao gồm đường trục băng thông rộng eLTE tổng thể, các ứng dụng dữ liệu băng rộng, video di động, mạng trục video di động và các sản phẩm phụ trợ. Giải pháp eLTE SafeCity có bốn tính năng chính sau đây, cung cấp cho người dùng một dịch vụ lệnh toàn diện.

Giải pháp toàn diện bảo đảm khả năng hiển thị, kết nối, di động và chính xác cho sự an toàn đô thị

Giải pháp eLTE SafeCity tích hợp các dịch vụ thoại, video, dữ liệu, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống điều khiển, giám sát các căn hộ và truyền phát tất cả trong một hệ thống mạng. Nó có thể kết hợp các nguồn lực dịch vụ hiện có và tích hợp các loại mạng truyền thông khác nhau, dù là mạng công cộng hay mạng tư nhân, mạng băng thông rộng hay băng hẹp, mạng hữu tuyến hay vô tuyến. Nó bao gồm các giải pháp lệnh đám mây cho nhiều loại dịch vụ.

Hệ thống đường trục băng rộng tin cậy cho tất cả các dịch vụ

Giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ 4G / 4.5G cho phép các cuộc gọi nhóm được thiết lập trong vòng 300 ms và độ trễ không quá 150 ms, cả hai đều đạt tốc độ kỷ lục trong ngành. Hàng loạt các thiết bị đầu cuối đường trục từ cấp cao đến thấp cấp và trung gian hiện đã sẵn sàng với các sản phẩm phụ trợ được chứng nhận IP67 như micro và hệ thống camera. Tất cả các sản phẩm được thiết kế để chịu được môi trường khắc nghiệt, bụi bẩn, ẩm ướt và chống sốc. Ngoài ra, giải pháp eLTE eFEC của Huawei cho các yêu cầu khẩn cấp có thể dễ dàng triển khai trong vòng 15 phút. Đây là giải pháp lý tưởng cho các dịch vụ an toàn, cứu trợ thiên tai, tuần tra biên giới, ứng phó khẩn cấp và sửa chữa khẩn cấp.

Giải pháp Video di động eLTE dành cho Giám sát Toàn thời gian Không ngừng

Băng tần là điều quan trọng cho truyền thông vô tuyến. Thật không may, băng tần được cấp phép lại không phải là để dành cho mọi người truy cập. Trong một số trường hợp nhất định, việc sử dụng băng tần được cấp phép hạn chế là sự lựa chọn duy nhất. Giải pháp được cấp phép eLTE của Huawei cho phép người dùng đạt được tốc độ truyền tải video trong một số trường hợp lên đến 120 km/h. Giải pháp cho phép xây dựng mạng lưới nhanh và đường trục video cho các kịch bản cố định, trung bình và tốc độ thấp. Sử dụng các công nghệ tiên tiến như miễn suy đoán, chứng thực hai chiều và mã hóa giao diện vô tuyến, giải pháp eLTE-U đảm bảo truyền tải dữ liệu ổn định và đáng tin cậy. Nó sử dụng các trạm thu phát sóng tất cả-trong-một nhỏ gọn, đủ nhỏ để lắp đặt trên tường và cột, cắt giảm chi phí đào đường ống và lắp đặt đường cáp. Việc triển khai nhanh chóng các hệ thống mạng giám sát bằng video trên các đường phố thương mại, các nút giao thông, và quảng trường đảm bảo sự giám sát không ngừng nghỉ.

Các ứng dụng Cảnh sát Băng thông rộng Di động đa dạng với các Giao diện lập trình ứng dụng mở và Tích hợp Module đầu cuối

eLTE, với các giao diện lập trình ứng dụng (API) mở, cho phép liên kết nối với các nền tảng điều khiển hàng đầu thế giới, tạo điều kiện cho việc thành lập một giải pháp điều khiển video toàn diện và tổng thể. Nhiều ứng dụng cảnh sát được cài đặt trên mỗi thiết bị đầu cuối đường trục có thể được kết nối với cơ sở dữ liệu đám mây trung tâm, tăng hiệu quả của việc quản lý hồ sơ, nhận diện nhận dạng và thực thi tại chỗ. Môđun liên lạc vô tuyến eLTE mini PCIE tiêu chuẩn tương thích với các thiết bị đầu cuối của các đối tác trong ngành của Huawei, bao gồm Aircam UAV, camera mạng nội bộ của Hikvision và telecamera vòm Hikvision, có nghĩa là giải pháp cho phép giám sát video di động tương tác. Thiết bị phía khách hàng (CPE) thực hiện và truyền tải nguồn dữ liệu của camera. Các thiết bị này cùng tạo thành các hệ thống mạng camera giám sát bao quát cho các nhà quản trị thành phố.

Ông Peng Jianhua, Chủ tịch mảng kinh doanh thiết bị vô tuyến doanh nghiệp của Huawei, cho biết: "Đường trục băng thông rộng đã được công nhận là một cách đúng đắn để thúc đẩy việc số hóa và thông tin hoá trong việc kiểm soát và các ứng dụng của nó hiện đã sẵn sàng cho việc triển khai thương mại trên quy mô lớn. Tính đến hết quý I năm 2017, đường trục băng thông rộng eLTE đã được triển khai tại hơn 150 mạng lưới ở 57 quốc gia. Tại sự kiện này, Huawei đã chính thức công bố giải pháp eLTE SafeCity cùng với các đối tác của mình. Giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn B-TrunC và 3GPP, và hỗ trợ công nghệ LTE, do đó có giá trị đầu tư dài hạn".

Huawei đã công bố các giải pháp An toàn công cộng tương tác C-C4ISR tại Hội nghị toàn cầu về Thành phố An toàn Toàn cầu năm 2017, sự kiện sẽ thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số của ngành an toàn công cộng toàn cầu. Là một trong những giải pháp quan trọng nhất, eLTE SafeCity giúp cung cấp các hệ thống mạng truyền thông vô tuyến an toàn và đáng tin cậy cho các tổ chức an toàn công cộng toàn cầu và người dùng.

(Thanh Huyền)