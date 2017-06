Những thiết bị Windows 10 sáng giá tại Computex 2017

Ảnh: PV.

Ông Nick Parker, Phó Chủ tịch khối tiêu dùng và thiết bị, đã chia sẻ tầm nhìn về phương thức các mô hình kinh doanh mới có thể mở rộng trên các thị trường để tạo ra hệ sinh thái thịnh vượng. Tầm nhìn này sẽ khởi động thông qua việc truyền nhiệt huyết tới khách hàng nhờ những trải nghiệm và thiết bị mới, những thứ giúp trao quyền cho các cá nhân và tổ chức có thể đạt hiệu quả hơn.

“Mô hình đối tác của chúng tôi là độc đáo trong ngành công nghiệp vì chúng tôi sẽ cộng tác, toàn diện, từ thiết kế, đi cùng mọi bước trong vòng đời sản phẩm và xuyên suốt các kênh thiết bị cũng như tiêu dùng. Cùng với nhau, chúng ta sẽ xây dựng những trải nghiệm mới cho khách hàng, tạo ra những nhu cầu và trên hết, tạo ra sự tăng trưởng dựa trên những gì hiện hữu và những chủng loại mới bao gồm Thực tế Ảo, IoT, và các máy tính luôn kết nối (Always Connected PCs) cùng Intel và Qualcomm. Tại Microsoft, thành công của chúng tôi sẽ đồng hành cùng thành công của đối tác và cùng nhau, chúng tôi sẽ cùng tái tạo lại thị trường, thậm chí sẽ tạo ra thị trường mới”, ông Parker chia sẻ.

Đồng hành cùng ông Parker trong phần thuyết trình là ông Matt Barlow, Phó Chủ tịch khối Windows và ông Peter Han, Phó Chủ tịch khối giải pháp và thiết bị đối tác với những trình diễn chi tiết về các phát minh mới nhất của Windows 10 bao gồm bản Windows 10 Fall Creators Update và những thiết bị giúp mang lại những trải nghiệm Windows 10 mới nhất.

Windows 10 Fall Creators Update và những thiết bị mới xuất sắc

Ông Barlow nhấn mạnh về những phát minh đến cùng bản Windows 10 Fall Creators Update vừa công bố tháng trước. Phiên bản này sẽ mang lại những tính năng Windows Ink, 3D, Windows Mixed Reality, bảo mật và các trò game. Ông Han nhấn mạnh về sự đa dạng thiết bị Windows giúp mang lại những khả năng mới như bút viết nâng cao, các trò game dựng sẵn với khả năng phát hành, tất cả được dựng sẵn với khả năng bảo mật nâng cao và thiết kế phần cứng hoàn hảo. Ông cũng chia sẻ bộ sưu tập thiết bị mới nhất dành cho game, người tiêu dùng, giáo dục và các tập đoàn đến từ các đối tác Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Panasonic, Samsung và Toshiba. Ông Peter Han cũng giới thiệu những mô hình vận hành giúp đối tác có thể linh hoạt chuyển Windows Store vào bất kỳ thiết bị Windows 10 PC nào trong mọi thời điểm của quy trình đóng gói hoặc bán hàng, cũng như giới thiệu chuỗi cung ứng mới linh hoạt cho hệ sinh thái PC.

Những chủng loại mới và các cơ hội mới

Ngoài các thiết bị hiện đại từ các đối tác hàng đầu, ông Han cũng chia sẻ những chủng loại mới và các hướng đi mới bao gồm:

• Thực tế ảo - Mixed reality: Microsoft đã chia sẻ những thiết kế headset mới Windows Mixed Reality từ các đối tác Acer, ASUS, Dell, HP và Lenovo. Sẽ ra mắt thị trường trong năm nay, những thiết bị headset này sẽ giúp nền tảng Windows Mixed Reality đa dạng hơn và giúp tạo dựng những trải nghiệm hình ảnh, giải trí, năng suất và mạng xã hội theo phong cách mới.

• Internet of things: Microsoft nhìn nhận hệ thống IoT toàn cục như một cơ hội cho hệ kinh doanh truyền thống để bước chân vào thị trường mới và nắm bắt cơ hội mới. Cùng ngày, Microsoft đã chi tiết hóa các giải pháp IoT và những câu chuyện thành công của khách hàng trong các mảng năng lượng, sản xuất và kênh bán lẻ.

• Hệ máy tính luôn kết nối - Always connected PCs: Sẽ có những người dùng mong muốn luôn được kết nối với đám mây mọi thời điểm, sử dụng những công nghệ mạng mới nhất như LTE và eSIM. Microsoft đang hợp tác với các đối tác cùng tầm nhìn để bắt đầu cùng Intel và Qualcomm, nhằm cung cấp các thiết bị luôn kết nối liền mạch eSIM. Các đối tác thiết bị của Microsoft bao gồm ASUS, HP, Huawei, Lenovo, VAIO và Xiaomi, đã cam kết để đưa các chủng loại Always Connected PCs sử dụng công nghệ eSIM. Ngoài ra, Microsoft cũng công bố các thiết bị Always Connected từ ASUS, HP và Lenovo, trên Qualcomm Snapdragon 835 chipset. Những thiết bị mới này sẽ chạy Windows 10, với khả năng luôn kết nối với công nghệ LTE với tuổi thọ pin cao. Chi tiết thông tin có tại Windows Blog.

Khách hàng tham dự Computex tại Đài Loan có thể trải nghiệm những thiết bị Windows 10 mới tại gian hàng Microsoft #L0110, tại sảnh NanGang Exhibition Hall. Triển lãm mở cửa từ 30/5 đến hết 3/6/2017.

