Viettel triển khai thành công hệ thống tính cước thời gian thực

Ảnh: LM.

Trong vòng 6 tháng, Viettel đã chuyển đổi thành công 90 triệu thuê bao sang hệ thống tính cước của mình. vOCS 3.0 do Viettel phát triển có khả năng quản lý tới 24 triệu thuê bao/site trong khi hệ thống tính cước lớn nhất thế giới hiện chỉ quản lý 12 triệu thuê bao/site. Ngoài ra, vOCS 3.0 còn có khả năng tuỳ biến để thiết kế cho mỗi người dùng một gói cước, điều mà các hệ thống OCS khác chưa làm được. Theo tính toán, nhờ việc tự phát triển hệ thống trí tuệ vOCS 3.0, Viettel đã tiết kiệm được hơn 70 triệu USD chi phí đầu tư.

Hiện tại, vOCS 3.0 của Viettel đã được triển khai tại 6 quốc gia (Đông Timor, Cameroon, Burundi, Tanzania, Peru và Việt Nam) với số lượng thuê bao quản lý là 140 triệu. Trong tương lai, Viettel sẽ triển khai hệ thống này cho tất cả các thị trường quốc tế mà Tập đoàn đầu tư. Bước tiếp theo trong việc phát triển của vOCS 3.0 là Viettel sẽ đóng gói và đưa sản phẩm chào bán cho các nhà mạng khác trên thế giới.

OCS được coi là trái tim của nhà mạng bởi nó chứa toàn bộ cơ sở dữ liệu về cước phí của người dùng được ghi nhận theo thời gian thực, chính sách kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ của các hãng viễn thông. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 20 nhà cung cấp hệ thống tính cước thời gian thực, trong đó có 03 nhà cung cấp lớn nhất là Amdocs, Ericsson, Huawei. Như vậy, việc Viettel triển khai thành công hệ thống tính cước vOCS 90 triệu thuê bao tại Việt Nam và với tổng số 140 triệu thuê bao trên 6 quốc gia đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia sản xuất OCS lớn nhất toàn cầu.

Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng nghiên cứu sản xuất của Viettel cho biết: “Hiện nay, an ninh, an toàn thông tin đã trở thành mối quan tâm lớn của bất kỳ quốc gia nào. Là một Tập đoàn Viễn thông CNTT lớn nhất của Việt Nam, Viettel đã xác định cho mình trách nhiệm phải nghiên cứu và sản xuất thành công hạ tầng mạng viễn thông để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ không gian mạng. Cho đến nay, khoảng 30% thiết bị của mạng lưới viễn thông của Viettel đã được Viettel làm chủ. Mục tiêu tới năm 2020, 100% mạng lưới viễn thông của Viettel là thiết bị do Viettel nghiên cứu, sản xuất. Chúng tôi đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành 1 trong 3 quốc gia cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới”.

Mới đây, tổ chức IT World Award – Giải thưởng CNTT thế giới đã công bố vOCS 3.0 của Viettel dành giải Bạc tại hạng mục Sản phẩm CNTT sáng tạo nhất. Dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức ngày 26/6/2017 tại San Francisco, Hoa Kỳ.

(LM)