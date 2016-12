Khánh thành công trình Thủy điện Lai Châu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao chìa khóa quản lý vận hành nhà máy Thủy điện Lai Châu.

Dự án Thủy điện Lai Châu chính thức khởi công ngày 5/11/2011, với tổng mức đầu tư 35.700 tỷ đồng là công trình xây dựng cấp đặc biệt và là công trình thủy điện lớn thứ ba được xây dựng trên sông Đà, gắn liền với thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình. Nhiệm vụ chính của Dự án là cung cấp điện lên hệ thống điện Quốc gia với sản lượng điện trung bình hàng năm đạt khoảng 4,7 tỷ kWh; chống lũ về mùa mưa, cung cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc.

Đập bê tông đầm lăn thủy điện Lai Châu có khối lượng 1.886.000m3; chiều cao đập lớn nhất 137m, tốc độ thi công nâng đập theo chiều cao trung bình trên 20m/tháng , lớn nhất 27,9m/tháng. Đây là một trong những đập có tốc độ nâng đập lớn nhất thế giới. Việc thi công bê tông đầm lăn vượt tiến độ đã tạo điều kiện thi công sớm các hạng mục khác, do đó đã sớm tích nước hồ chứa đem lại hiệu ích phát điện cho Thủy điện Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình.

Công trình Thủy điện Lai Châu cũng là công trình ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của các cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện, ngành lắp máy của Việt Nam. Đây là công trình thủy điện đa mục tiêu mang tầm vóc quốc gia đã được các kỹ sư, công nhân Việt Nam tự chủ từ khâu quy hoạch, thiết kế, thi công xây lắp, đồng bộ thiết bị, giám sát, quản lý vận hành.

Sự kiện hoàn thành công trình sớm 1 năm so với Nghị quyết của Quốc hội đồng nghĩa với việc cung cấp sớm hơn cho hệ thống điện quốc gia khoảng 4,7 tỷ kWh điện năng, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung. Ngoài lợi ích tăng nguồn thu ngân sách hàng năm cho tỉnh Lai Châu, việc xây dựng công trình Thủy điện Lai Châu còn có ý nghĩa đã kết hợp sắp xếp và xây dựng các khu dân cư, đặc biệt là các khu tái định cư theo tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng nông thôn mới, xây dựng hệ thống cầu, đường giao thông đóng vai trò quan trọng cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu và vùng Tây Bắc.

Thi công dự án thành phần xây dựng công trình thủy điện Lai Châu là Tổ hợp nhà thầu do Tổng công ty Sông Đà làm Tổng thầu gồm các nhà thầu thành viên: Tổng công ty Sông Đà; Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng; Tổng công ty xây dựng Trường Sơn. Đơn vị tư vấn giám sát phần xây dựng do Ban QLDA NMTĐ Sơn La tự thực hiện có sự hỗ trợ của hãng Fichtner (Đức); đơn vị giám sát lắp đặt thiết bị là Công ty Thủy điện Sơn La.

Cung cấp thiết bị chính cho nhà máy gồm: Thiết bị cơ điện do Liên danh HZN/ALSTOM cung cấp; Máy biến áp 500kV do Hãng TBEA cung cấp; Trạm GIS 500 kV do hãng NHVS cung cấp; Các thiết bị cơ khí thủy công phần lớn do các nhà thầu trong nước gia công, chế tạo (thiết bị cửa nhận nước do Liên danh nhà thầu MIE, AGRIMECO, NARIME thực hiện; đường ống áp lực do Liên danh Công ty CP Cơ điện miền Trung (CEMC) và Công ty CP Cơ khí Điện lực (PEC) chế tạo, cầu trục các loại do Liên danh Công ty CP Cơ khí Hồng Nam và Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung chế tạo và cung cấp).

(NQ)