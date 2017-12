Tháng 10: Tổng thu cân đối NSNN ước đạt 126 nghìn tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 109 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 47 nghìn tỷ đồng so với tháng 9. Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân tăng chủ yếu do đến hạn doanh nghiệp kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền cổ tức từ các công ty cổ phần do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ phát sinh trong quý III/2017 theo chế độ quy định. Đồng thời, cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý thu thuế nợ đọng.

Lũy kế thu 10 tháng đạt 776,8 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán năm, tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2016, trong đó số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ước đạt 605,7 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán năm, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2016.

Tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và cùng kỳ năm trước. Ước tính có 47/63 địa phương thu đạt trên 81% dự toán năm và 58/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, 5 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ chủ yếu do nguyên nhân khách quan.

Thu từ dầu thô ước đạt 4,09 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng thu đạt 37,86 nghìn tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán năm, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2016, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán đạt 11,26 triệu tấn, bằng 91,8% kế hoạch, giá dầu thanh toán bình quân đạt 53,9 USD/thùng, cao hơn 3,9 USD/thùng so với giá tính dự toán năm.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 23 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 10 tháng đạt 237 nghìn tỷ đồng, bằng 83,2% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu nhờ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng ước đạt 346,2 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho NSNN tăng mạnh. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 81,6 nghìn tỷ đồng, thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 155,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán năm, tăng 20,9% so cùng kỳ năm 2016.