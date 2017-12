Thay đổi 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế

Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, Bộ Tài chính sửa đổi, thay thế 3 TTHC về hóa đơn đặt in thuộc chức năng quản lý cấp Cục Thuế và 3 TTHC về hóa đơn đặt in thuộc chức năng quản lý cấp Chi cục Thuế gồm: Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in; Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2017 và sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính tại Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

(TH)